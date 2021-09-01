На місці працювали правоохоронці та медики. Про це повідомили 31 серпня увечері.

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Один чоловік загинув одразу

Чоловіки віком 45 та 53 років встановлювали кондиціонер на фасаді багатоквартирного будинку. Відомо, що вони працювали на 3 поверсі.

У результаті падіння 45-річний чоловік загинув на місці. Його 53-річного колегу відвезли до лікарні. Проте згодом він теж помер.

Відомості про інцидент віднесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки під час роботи, що призвело до смерті". Триває досудове розслідування.

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