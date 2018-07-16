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Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров

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Дональд Трамп и Путин
Дональд Трамп и Путин / RT

Как говорится, то, о чем так долго говорили большевики, меньшевики и те, кто посередине, – свершилось. Эту встречу с напряжением и даже опаской ожидал весь мир.

И не надо быть большим психологом, чтобы даже по первым фото встречи понять: перед нами два уверенных в себе человека, два агрессивных геополитических игрока, готовых повышать ставки, два руководителя государств, в арсенале которых – 90% (!!!!) мирового ядерного потенциала. И это есть медицинский факт.

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Причем, оба Лидера приехали в ранге победителей. Один – после своего брутального участия на Саммите НАТО, второй – после триумфального для себя Мундиаля.

Согласитесь, неплохие стартовые условия для обоих...

Мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров. Наверное, в течении полугода будут какие-то сигналы и изменения по всему миру. В том числе это коснется и нашей страны.

Не думаю, что Трамп и Путин смогут полностью решить все проблемы и распутать весь клубок противоречий. Поделить МИР НА ДВОИХ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

Однако, уже сам факт ТАКОЙ встречи в ТАКОМ формате говорит о многом. Даже представить себе трудно, какими глобальными категориями они мыслят и какие стратегические общемировые проблемы будут обсуждать...

На этом уровне не бывает абсолютных победителей и абсолютных проигравших.

Нам же остается лишь ждать первых месседжей, и не наломать дров сразу после этого, как мы это умеем.

Автор: Дмитрий Спивак. Источник: Обозреватель

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Новини США Дональд Трамп Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Володимир Путін Публікації
Джерело: 24 Канал
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