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      Вступ України в НАТО: Польща, Туреччина та Румунія озвучили свою позицію

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      Вступ України в НАТО
      Вступ України в НАТО / Фото з відкритих джерел

      Глави МЗС Туреччини, Польщі та Румунії підтримують вступ України в НАТО. Це допоможе зміцнити безпеку в Чорноморському регіон, засади якої підриває своїми діями Росія.

      За інформацією видання Укрінформ, таку думку висловили міністри закордонних справ трьох країн в Анкарі.

      Читайте також: У НАТО зробили нову заяву про вступ України в Альянс

      "Грузія і Україна, повинні приєднатися до НАТО. Ми також відзначаємо, що ми жодним чином не визнаємо анексію Криму", – заявив міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану.

      За словами міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовіча, дії Росії загрожують всій Європі.

      Росія є загрозою для європейської безпеки, особливо через свою діяльність у Чорноморському регіоні, тому ми підтримуємо військову присутність НАТО в цьому регіоні,
      – наголосив Чапутовіч.

      Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу додав, що вони готові допомагати Україні на шляху до вступу у НАТО. 

      Що таке НАТО? Це військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, був створений 69 років тому у Вашингтоні. З того часу Альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія).

      Чи підтримують українці вступ в НАТО? Згідно з результатами дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року, 46% українців підтримали б референдум про вступ в НАТО, 32% проголосували б проти. Всього опитали 6000 українців віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Туреччини Новини Грузії Румунія НАТО Євросоюз
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