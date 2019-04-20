Вступ України в НАТО: Польща, Туреччина та Румунія озвучили свою позицію

Глави МЗС Туреччини, Польщі та Румунії підтримують вступ України в НАТО. Це допоможе зміцнити безпеку в Чорноморському регіон, засади якої підриває своїми діями Росія.

За інформацією видання Укрінформ, таку думку висловили міністри закордонних справ трьох країн в Анкарі.

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"Грузія і Україна, повинні приєднатися до НАТО. Ми також відзначаємо, що ми жодним чином не визнаємо анексію Криму", – заявив міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану.

За словами міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовіча, дії Росії загрожують всій Європі.

Росія є загрозою для європейської безпеки, особливо через свою діяльність у Чорноморському регіоні, тому ми підтримуємо військову присутність НАТО в цьому регіоні,

– наголосив Чапутовіч.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу додав, що вони готові допомагати Україні на шляху до вступу у НАТО.

Що таке НАТО? Це військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, був створений 69 років тому у Вашингтоні. З того часу Альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія).

Чи підтримують українці вступ в НАТО? Згідно з результатами дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року, 46% українців підтримали б референдум про вступ в НАТО, 32% проголосували б проти. Всього опитали 6000 українців віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.