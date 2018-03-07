Вступив в дію закон про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства

У середу, 7 березня, в Україні вступив в дію закон № 2292-VIII, за яким передбачено обмеження або позбавлення волі терміном до 3 років за доведення до самогубства.

Петро Порошенко закон підписав 5 березня, проте його опублікували 6 березня у парламентському виданні "Голос України".

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За доведенням до самогубства або до спроби самогубства зловмисника покарають обмеженням або позбавленням волі на термін до 3 років. Також буде кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з людиною, шантаж та систематичне приниження, а також за примус робити те, чого людина не хотіла. У нормі закону також згадується "схиляння до самогубства" та "інші дії, що сприяють вчиненню самогубства".



Інші норми ст. 120 Кримінального кодексу визначають, що доведення до самогубства особи, яка перебувала в матеріальній чи іншій залежності від винуватого, або щодо двох чи більше осіб каратиметься обмеженням або позбавленням волі терміном до 5 років.

За схиляння до самогубства неповнолітнього – позбавленням волі на термін від 7 до 10 років.

До слова, цього тижня Комітет з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради України схвалив законопроект №7372, який покращує умови для реєстрації та діяльності громадських організацій.