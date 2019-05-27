Вступна кампанія 2019: як не помилитися, обираючи майбутню професію

Сотні тисяч випускників уже обирають, ким стати та де ж отримати необхідні для цього знання. І це доволі непросто, адже в Україні – майже півтисячі вищих навчальних закладів, а разом із коледжами, технікумами та відокремленими підрозділами вишів ледь не втричі більше. Журналісти 24 каналу поспілкувалися зі школярами та розпитали експертів, як не помилитись, обираючи альма-матер та професію.

У багатьох українських школах вже пролунав останній дзвоник, а більшість випускників досі не визначились: ким хочуть бути та куди будуть вступати.

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Так, одна з одинадцятикласниць Ліза планує стати ветеринаром або психологом, а навчатися хоче в Національному університеті біоресурсів та природокористування України або Київському національному економічному університеті.

А випускник школи Влад мріє вступити до міста Харкова в університет Ярослава Мудрого на факультет прокуратури і юстиції або ж в Київський національний університет ім. Шевченка.



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Через юний вік вибір професії випускники найчастіше роблять не самостійно, кажуть психологи. Часто за них це роблять батьки. Також на вибір впливає рейтинг навчального закладу.

Як обрати якісну вищу освіту: поради експертів

• В першу чергу – ігнорувати університети, де беруть хабарі.

• Також слід відкинути вузькі спеціальності та ознайомитися з дисциплінами, які ви будете вивчати.

• Радять звернути увагу на заклади, де є змога обирати додаткові дисципліни.

• Можна розпитати тамтешніх студентів та випускників всі тонкощі навчання.

• Дізнатись, чи допомагають виші працевлаштовуватися випускникам.

• Не зайвим буде і оцінити прохідний бал до ВНЗ попереднього року. Якщо він низький, значить заклад не популярний, хоч є змога потрапити на бюджет. Але як то кажуть: краще бути слабким серед сильних, ніж сильним серед слабих.

І насправді, не варто навіть вірити українським рейтингам вишів. Вони не відповідають стандартам, каже експерт.

Є базові принципи, яких треба дотримуватися. Світові рейтинги складаються за критеріями, які є більш-менш об’єктивними, вони оцінюють в першу чергу наукову діяльність. Деякі рейтинги беруть кількість нобелівських лауреатів серед випускників, також є опитування роботодавців,

– розповів директор аналітичного центру CEDOS Єгор Стадний.

Але у міжнародних авторитетних рейтингах українські виші пасуть задніх – десь у четвертій сотні. У Міністерстві освіти списують усе на погане фінансування.

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Вироком для системи освіти стали два останні протести студентів-медиків. Міжнародні тести виявилися їм не по зубах. І в той час, коли їх здають у всьому світі, наші третьокурсники – протестують.

Але не вимагають змін навчальної програми, а просять Міністерство охорони здоров'я взагалі їх скасувати. А шестикурсники-медики не можуть справитися з вітчизняним іспитом "КРОК-2", бо мовляв, важкий. Відтак, підписують петиції про скасування.