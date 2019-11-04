Всупереч декомунізації: у Харкові відкрили пам’ятну дошку генералу КДБ Шрамку – фото

Генерал КДБ працював у той час, коли в Україні репресували Василя Стуса, В’ячеслава Чорновола, Івана Дзюбу. При керівництві Шрамка в 1981 році у Харкові засудили до 7 років таборів правозахисника Генріха Алтуняна, лікаря-психіатра Анатолія Корягіна, історика Євгена Анцупова.

Про відкриття меморіальної дошки інформує пресслужба Харківської обласної ради. Її встановили на будинку, розташованому на вулиці Свободи, де проживав глава ексглава КДБ Харківської області. Він помер у травні 2019 року.

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Увічнити пам'ять відомого харків'янина зібралися Почесні громадяни міста та області, містяни, колеги, друзі та родичі Шрамка. Серед почесних гостей, які взяли участь у заході були ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Тацій, ексміністр внутрішніх справ України Юрій Смирнов,

– мовиться у повідомленні.

Водночас, як інформує ХарківTimes, відкриття меморіальної дошки Шрамку суперечить закону про декомунізацію. Річ у тім, що в Харкові пройшло кілька ганебних "єврейських процесів" в роки, коли Шрамко працював в органах радянської держбезпеки. Також "під крило" до Шрамка, під нагляд КДБ, був засланий в 1983 році в селище Безлюдівка Харківської області поет Степан Сапеляк, який відсидів 5 років у таборах і в'язницях і відбув 3 роки заслання на Колимі.



Генерал КДБ Шрамко, до слова, був нагороджений орденом Червоної Зірки, Трудового Червоного Прапора тощо

Місцеві активісти вже заявляють, що найближчим часом демонтують цю меморіальну дошку.

Увага! Закон про декомунізацію діє в Україні з 2015 року. Він забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. У межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви, а також знесли пам’ятники Леніну, Сталіну та іншим діячам того часу.