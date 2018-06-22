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Всупереч скандалу Меланія Трамп провела зустріч в Техасі: фотофакт

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Меланія Трамп в Техасі
Меланія Трамп в Техасі / abcnews

Перша леді США Меланія Трамп не до кінця продумала свій образ для поїздки в Техас. Однак одразу після виходу з літака дружина Президента змінила свій образ та все ж провела заплановану зустріч.

Меланія Трамп завжди славилась вмілим підбором одягу до офіційних чи світських подій. Однак перша леді все ж допустила неприпустиму помилку – для поїздки до дітей у техаському таборі для незаконних мігрантів вона одягла куртку від бренду Zara з надписом "Мені справді все одно, а вам?" Таку витівку журналісти розцінили двояко, відтак засипали Меланію питаннями, які вона проігнорувала.

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Шквал критики та незадоволення американців змусили Білий дім швидко реагувати. Представники Адміністрації пояснили, що жодного підтексту в цьому не було, відтак "Меланії не всерівно". 

 

На зустріч перша леді вбрала зовсім інший одяг. Меланія Трамп вийшла з приватного літака білих штанах та куртці молочного кольору без жодних надписів. Свій буденний образ вона доповнила кросівками. 

Сьогоднішній візит до Техасу для зустрічі з дітьми та працьовитими людьми, які піклуються про них, був дуже важливим,
– написала Меланія Трамп, додавши фото із заходу.

 

 

 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп Новини США Скандал
Джерело: 24 Канал
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