Всупереч скандалу Меланія Трамп провела зустріч в Техасі: фотофакт

Перша леді США Меланія Трамп не до кінця продумала свій образ для поїздки в Техас. Однак одразу після виходу з літака дружина Президента змінила свій образ та все ж провела заплановану зустріч.

Меланія Трамп завжди славилась вмілим підбором одягу до офіційних чи світських подій. Однак перша леді все ж допустила неприпустиму помилку – для поїздки до дітей у техаському таборі для незаконних мігрантів вона одягла куртку від бренду Zara з надписом "Мені справді все одно, а вам?" Таку витівку журналісти розцінили двояко, відтак засипали Меланію питаннями, які вона проігнорувала.

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Шквал критики та незадоволення американців змусили Білий дім швидко реагувати. Представники Адміністрації пояснили, що жодного підтексту в цьому не було, відтак "Меланії не всерівно".

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 21 Чер 2018 р. о 11:45 PDT

На зустріч перша леді вбрала зовсім інший одяг. Меланія Трамп вийшла з приватного літака білих штанах та куртці молочного кольору без жодних надписів. Свій буденний образ вона доповнила кросівками.

Сьогоднішній візит до Техасу для зустрічі з дітьми та працьовитими людьми, які піклуються про них, був дуже важливим,

– написала Меланія Трамп, додавши фото із заходу.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 21 Чер 2018 р. о 6:25 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@ladymelaniatrump) 21 Чер 2018 р. о 8:07 PDT