Втеча окупантів зі Зміїного та обмін захисників Маріуполя: інтерв’ю Подоляка на 24 каналі

На ютубі 24 каналу – інтерв'ю радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка. Разом з ведучою Андріаною Кучер вони обговорять низку важливих та найактуальніших тем.

Інтерв'ю на ютубі 24 каналу розпочнеться 30 червня о 18:30. Однією з найголовніших тем розмови буде втеча окупантів з острову Зміїний, де їх знищували українські військові.

До теми Росіян вигнали зі Зміїного, НАТО переозброїть Україну: основне за 127 день війни

Які ще теми обговорюватимуть

Андріана Кучер та Михайло Подоляк обговорять результати три найважливіші теми цього дня. Однією з них буде серія перемог України і приниження Путіна.

Ще однією важливою темою буде втеча окупантів зі Зміїного, звідки їх вибили наші захисники. Російське міноборони підтвердило відхід своїх військових з українського острова Зміїний. Але визнати поразку Кремль не зміг, тож збрехав про "жест доброї волі".

Додамо, що Михайло Подоляк вже прокоментував цей “жест доброї волі”. За його словами, росіяни вчергове намагаються показати свою поразку як щось таке, що було заплановане.

Третя важлива тема – обмін полонених захисників Маріуполя. Нагадаємо, що Україна 29 червня провела масштабний обмін військовополонених, серед яких – 95 захисників "Азовсталі".

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 каналу: дивіться відео



До слова, напередодні Михайло Подоляк припускав, що війна може закінчитись найближчим часом.

Він каже, що в Росії гігантська кількість ресурсів, через що війна в Україні може перейти в затяжний конфлікт. За його словами, це війна на виснаження, в якій громадяни Росії готові терпіти будь-що.

Водночас Подоляк припускає, що в Росії можуть розпочатися незворотні процеси. Саме вони призведуть, на думку радника глави ОП, до внутрішнього розриву в Росії, що покладе кінець війні в Україні.