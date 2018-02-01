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Втеча Гужви закордон: ГПУ планує зарахувати чималу заставу у дохід держави та обрати більш суворий запобіжний захід

19:16, сьогодні 381 Читать новость на русском
Ігор Гужва
Ігор Гужва / Радіо Свобода

Після того, як директор ТОВ "Вісті Мас-Медіа" Ігор Гужва втік до Австрії, де попросив політичного притулку, Генпрокуратура, яка розслідує два кримінальні провадження проти нього, вирішила подати клопотання до суду щодо звернення застави в дохід держави та зміни запобіжного заходу на більш суворий.

Про це заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Він нагадав, що Ігор Гужва проходить підозрюваним у двох кримінальних провадженнях. Перше з них – кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 (вимагання) КК України. Під час його розгляду за Ігоря Гужву була внесена застава у розмірі 544 тисячі гривень. Досудове розслідування у цій справі було закінчено, і Ігоря Гужву було викликано для вручення обвинувального акту на 10 січня 2018 року. Однак він не з’являвся на виклики, мотивуючи це поганим станом здоров’я.

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Ще одне кримінальне провадження проти Ігоря Гужви – за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України. Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні йому також було обрано запобіжний захід – заставу в розмірі 1 мільйонів гривень, яку внесено на рахунок суду.

Однак 31 січня стало відомо, що Ігор Гужва покинув Україну та попросив притулку в Австрії.

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"Зважаючи на викладене, та враховуючи, що директор ТОВ "Вісті Мас-Медіа" свідомо затягував розгляд судом кримінальних проваджень стосовно нього, прокурором готується клопотання до суду щодо звернення застави в дохід держави та зміни запобіжного заходу на більш суворий", – повідомив Андрій Лисенко.

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Ігор Гужва
Джерело: 24 Канал
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