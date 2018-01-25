Втеча Януковича до Росії: охоронець розповів, як "легітимний" з сином покинули Україну

Екс-президента-втікача України Віктора Януковича разом із його молодшим сином Віктором у ніч на 23 лютого 2014 року вивезли військовими гелікоптерами із Запорізької області до Росії.

Про це розповів співробітник Управління державної охорони Олесь Шаран під час допиту в Оболонському районному суді Києва, пише "Українська правда".

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За його словами, син Януковича приєднався до кортежу на виїзді з Донецька. А за вивезення відповідав керівник президентської охорони Костянтин Кобзар.

Ми рухались двома автомобілями. На виїзді з Донецька до нас приєднався Віктор Вікторович Янукович. У Бернадського (інший охоронець Януковича – "24") був телефон, він з кимось зідзвонився. Йому повідомили, що в районі Мелітополя на нас чекають, нам туди їхати не можна. Він вийшов з автомобіля, вони радились і далі пересувались другорядними дорогами з вимкненим світлом,

– розповів Шаран.

Шаран зазначив, що 23 лютого близько 3 години ночі кортеж зупинився біля сільськогосподарського поля десь поблизу Мелітополя, Запорізької області, на яке сіли 3 військових гелікоптери, якими Янукович, його син Віктор та охоронці вилетіли з України і, пересівши в російській Анапі на літак, приземлились в Криму.

"У Криму нас зустрів приблизно взвод військових Російської Федерації в зеленому однострої, вони підігнали авто (вантажівки типу "Урал"), ми вирушили в невідомому напрямку. Приїхали до Ялти – санаторій ВМС Міноборони РФ. Там ми були до вечора. Президент дав команду готувати держдачу "Гліцинія" (кримський пансіонат, відомий як дача Брежнєва – "24"). Виявилось, що для цього потрібно дуже багато часу, бо вона була закрита на зимовий період. Після цього ми завантажили речі і поїхали до Севастополя", – розповів співробітник УДО.

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Після цього, як зауважив він, на території військової частини РФ Янукович вишикував охоронців, подякував за службу та запитав, хто продовжить шлях із ним, а сам написав відмову від державної охорони і вилетів з Криму.

Ті, хто залишився з екс-президентом, написали заяви про звільнення та здали зброю.

Нагадаємо, охоронець екс-президента України розповів, що ввечері, 23 лютого 2014 року, Віктор Янукович у Криму зустрічався з главою СБУ Олександром Якименком, секретарем Ради національної безпеки та оборони Андрієм Клюєвим, начальником Генштабу ЗСУ Юрієм Ільїним та міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Також до організації втечі Януковича до Росії причетний нардеп Михайло Добкін.