Втікач-Онищенко показав, як "замаскувався" в Дубаї
18:52, сьогодні 1010 Читать новость на русском
Депутат-втікач Олександр Онищенко опублікував у своєму Instagram свіже фото, на якому він одягнений у традиційне мусульманське вбрання.
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"Щоб ніхто не впізнав", – прокоментував фото Онищенко.
Вірогідно він зараз перебуває у Дубаї. Адже гімнастка Ганна Різатдінова, яка нещодавно народила Онищенкові сина, опублікувала фото на пляжі. Судячи з геотегу, який спортсменка поставила в Instagram, вона у Дубаї.
Джерело: 24 Канал
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