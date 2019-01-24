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      Вторинний ринок нерухомості України: де і як змінювались ціни у 2018 – інфографіка по містах

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      Ціни на вторинному ринку нерухомості України 2018
      Ціни на вторинному ринку нерухомості України 2018 / Колаж 24 каналу

      У 2018-му році середня вартість метра квадратного на вторинному ринку нерухомості України зазнавала значних коливань залежно від регіону.

      24 канал уже повідомляв про те, як впродовж 2018-го змінювались ціни на первинному ринку нерухомості України.

      Читайте також: Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році

      Тепер з'явились дані, якою впродовж минулого року була динаміка, цін на вторинне житло у різних регіонах України.

      За даними аналітичної компанії з оцінки нерухомості "Олімп-Консалтинг", у 2018-му залежно від регіону на вторинці спостерігались значні коливання.

      Так, згідно з цифрами аналітиків, серед 5 найбільших міст України, найбільше здешевшала нерухомість у Києві.

      Читайте також: Як змінювались ціни на первинному і вторинному ринках нерухомості Києва у 2018: порівняння

      У столиці ціна у грудні 2018-го у порівнянні з груднем 2017-го впала на 3,5%.

      Метр квадратний на вторинному ринку нерухомості Києва можна було придбати в середньому за 975 доларів США.

      У Львові середня ціна за рік також знизилась, щоправда, лише приблизно на 1,7%. В Одесі цей показник становив – 1,3% за рік.

      А от на вторинці Дніпра та Харкова ціни пішли догори – за рік вони піднялись на 0,2% та 0,9% відповідно.

      Читайте також: Ринок нерухомості: чим був особливий 2018 рік і чому зараз найкращий час для купівлі житла

      Щодо інших регіонів України, то найбільше за підсумками 2018-го року знизились ціни на квадратні метри на вторинному ринку нерухомості Хмельницького (-7,8%) та Сум (-6,2%).

      Натомість найбільше здорожчала вторинка у Миколаєві (+1,1%) та Вінниці (+1%).

      ціни на нерухомість вторинний ринок інфографіка міста
       

      Динаміка цін на вторинному ринку нерухомості у містах України за 2018: інфографіка

      Раніше 24 канал писав про те, скільки років звичайному українцеві треба збирати на власну нерухомість.

      А чи плануєте ви купувати нерухомість цього року?

       

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      Теги: Новини нерухомості Вторинний ринок нерухомості Купівля нерухомості Ціни на нерухомість Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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