Вторинний ринок нерухомості України: де і як змінювались ціни у 2018 – інфографіка по містах

У 2018-му році середня вартість метра квадратного на вторинному ринку нерухомості України зазнавала значних коливань залежно від регіону.

24 канал уже повідомляв про те, як впродовж 2018-го змінювались ціни на первинному ринку нерухомості України.

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Тепер з'явились дані, якою впродовж минулого року була динаміка, цін на вторинне житло у різних регіонах України.

За даними аналітичної компанії з оцінки нерухомості "Олімп-Консалтинг", у 2018-му залежно від регіону на вторинці спостерігались значні коливання.

Так, згідно з цифрами аналітиків, серед 5 найбільших міст України, найбільше здешевшала нерухомість у Києві.

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У столиці ціна у грудні 2018-го у порівнянні з груднем 2017-го впала на 3,5%.

Метр квадратний на вторинному ринку нерухомості Києва можна було придбати в середньому за 975 доларів США.

У Львові середня ціна за рік також знизилась, щоправда, лише приблизно на 1,7%. В Одесі цей показник становив – 1,3% за рік.

А от на вторинці Дніпра та Харкова ціни пішли догори – за рік вони піднялись на 0,2% та 0,9% відповідно.

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Щодо інших регіонів України, то найбільше за підсумками 2018-го року знизились ціни на квадратні метри на вторинному ринку нерухомості Хмельницького (-7,8%) та Сум (-6,2%).

Натомість найбільше здорожчала вторинка у Миколаєві (+1,1%) та Вінниці (+1%).





Динаміка цін на вторинному ринку нерухомості у містах України за 2018: інфографіка

Раніше 24 канал писав про те, скільки років звичайному українцеві треба збирати на власну нерухомість.

А чи плануєте ви купувати нерухомість цього року?