Вторжение РФ в воздушное пространство Южной Кореи: Москва сбрасывает все на "технические сбои"

Россия заверила Сеул в том, что ее самолеты не собирались вторгаться в воздушное пространство Южной Кореи, и сослалась на возможный "технический сбой", который мог привести к подобному нарушению.

Об этом заявили в канцелярии президента Мун Джэина, передает агентство Yonhap.

По словам представителя южнокорейской администрации, Москва выразила "глубокое сожаление" в связи с инцидентом, заверив, что "ее министерство обороны немедленно начнет расследование и предпримет необходимые шаги". Как отмечается, соответствующее сообщение российский военный атташе передал высокопоставленному чиновнику министерства обороны Южной Кореи.

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Накануне три российских бомбардировщика дважды нарушили воздушную границу Южной Кореи над Восточным морем. Это произошло после того, как российские и китайские военные самолеты вошли в зону идентификации ПВО Кореи без предварительного уведомления. В России подчеркнули, что полет был частью совместных воздушных учений с Китаем.

В Москве сказали, что если бы самолет летел по первоначально запланированному маршруту, этого инцидента бы не произошло,

– цитирует агентство Yonhap южнокорейского представителя.

Россия запросила у Южной Кореи данные, связанные с нарушением границы, пояснил южнокорейский чиновник. Он указал, что в Москве предложили разработать схему экстренной связи между военно-воздушными силами двух стран во избежание подобных инцидентов в будущем.

Россия заявила, что уважает международное и национальное законодательство Южной Кореи и что незаконное вторжение не планировалось. Она надеется, что этот случай не повлияет на развитие двусторонних связей с Южной Кореей,

– заявил представитель южнокорейских властей.

Информация о возможном признании нарушения и извинениях со стороны Москвы поступила вскоре после жесткой реакции Сеула. Как сообщалось накануне, южнокорейские власти направили секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву официальную жалобу в ответ на вторжение в южнокорейское воздушное пространство.

Мы очень серьезно относимся к данному инциденту. В случае, если подобное повторится, Южная Корея примет гораздо более жесткие меры,

– говорилось в сообщении, которое приводило агентство Yonhap.

Еще вчера публичный ответ Минобороны кардинально отличался от того, который, как выяснилось сегодня, был передан Россией Сеулу по дипломатическим каналам.

"Южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной зону опознавания ПВО. Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и не признаются РФ, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", – заявило российское военное ведомство.

По информации Минобороны Южной Кореи, поднятые на перехват российских самолетов истребители сделали 360 предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Российская сторона указывает, что южнокорейские самолеты выпустили только тепловые пушки.

Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, — ответ не заставил бы себя ждать, – говорится в заявлении Минобороны РФ, которое приводит "Коммерсант".

Тем временем Пентагон заявляет о решительной поддержке Соединенными Штатами Южной Кореи и Японии в ответ на "вторжение в воздушное пространство" российских и китайских военных самолетов.

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