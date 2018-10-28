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      Втрата королеви: помер домашній улюбленець Єлизавети II

      1148 Читать новость на русском
      Єлизавета II
      Єлизавета II / GettyImages

      У Віндзорському замку помер останній собака породи коргі, 12-річний Віспер, який належав британській королеві Єлизаветі II.

      Віспер помер від хвороби, яка почала розвиватися кілька тижнів тому, повідомляє видання Sunday Express.

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      Зазначається, що цей коргі був останнім, чий родовід йде від першої собаки, Сьюзен, яку Єлизаветі II на 18-річчя в 1944 році подарував її батько, Георг VI. З того часу у королеви було 30 собак цієї породи.


      Єлизавета II з домашніми улюбленцями

      Відомо, що у Єлизавети II залишилися ще дві собаки – метиси коргі і такси Кенді і Вулкан.


      Єлизавета II у 2002 році / Getty

      Теги: LifeStyle Єлизавета II Королівська сім'я
      Джерело: 24 канал
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