Втрата королеви: помер домашній улюбленець Єлизавети II

У Віндзорському замку помер останній собака породи коргі, 12-річний Віспер, який належав британській королеві Єлизаветі II.

Віспер помер від хвороби, яка почала розвиватися кілька тижнів тому, повідомляє видання Sunday Express.

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Зазначається, що цей коргі був останнім, чий родовід йде від першої собаки, Сьюзен, яку Єлизаветі II на 18-річчя в 1944 році подарував її батько, Георг VI. З того часу у королеви було 30 собак цієї породи.



Єлизавета II з домашніми улюбленцями

Відомо, що у Єлизавети II залишилися ще дві собаки – метиси коргі і такси Кенді і Вулкан.



Єлизавета II у 2002 році / Getty