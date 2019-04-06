Втрата незалежності НБУ здатна зробити українців біднішими: до чого тут вибори

Якщо хтось вважає, що корупція є в державних банках (вона звичайно є, адже це державні банки), то повинен не знищувати реформу банківської сфери, а продовжувати її. А от кандидати, які позиціонують себе як проєвропейські і демократичні, підхоплюють гасла популістів, паразитуючи на благодатному інформаційному полі.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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"Якщо хтось вважає, що корупція є в державних банках (вона звичайно є, адже це державні банки), то повинен не знищувати реформу банківської сфери. А продовжувати її і наполягати, щоб державні банки якомога швидше отримали незалежні наглядові ради. А в перспективі були продані. Що теж буде продовженням реформи банківського сектора", — зазначив аналітик.

За його словами, кандидати, які позиціонують себе як проєвропейські і демократичні, підхоплюють гасла популістів, паразитуючи на благодатному інформаційному полі. І дивуються при цьому, чому їх не підтримують в професійному середовищі.

При цьому продовжують на блакитному оці стверджувати, що не будуть тиснути на главу НБУ, але він сам піде, лише тільки почувши кроки нового гаранта в коридорі. На кого розраховані такі аргументи? Навіщо вважати людей ідіотами?

— додав Фурса.

ВІн наголосив, що справжні зміни — це не прихід доброго авторитарного царя замість злого корупціонера. Справжні зміни базуються на інститутах. Фурса підкреслив, що це добре розуміють в МВФ, і тому саме на побудову нових інститутів і спрямована програма Фонду.

І боротьба з корупцією неможлива по "моєму бажанню, моєму велінню", для цього потрібні інститути та системні зміни. У тому числі такі, які були проведені в банківській сфері. Реформа банківської сфери та Національного банку в тому числі є одним з найбільш ефективних змін в Україні за останні 5 років. І щоб побороти корупцію, потрібно продовжувати інституційні зміни, а не знищувати вже наявні,

— акцентував експерт.

"Тим більше, що втрата незалежності НБУ здатна в короткі терміни зробити нас усіх біднішими. І не важливо, хто переможе, адже у будь-якого кандидата в президенти прослизає бажання дістатися до Нацбанку і надрукувати гроші", — підсумував Фурса.

Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 5 квітня 2019