За даними видання, за останні 24 години росіяни зазнали більше втрат ніж під час війни в Сирії. при тому, що росіяни там воюють уже 8 років.

Зауважте У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб'яже та частину Кутузівки на Харківщині

Українці завдають втрат окупантам

У виданні йдеться про те, що українські протитанкові засоби завдали потужного удару по росіянах. Хоч це навіть з якогось боку може когось і здивувати.

Українські протитанкові засоби чинили серйозний опір наступу Росії на півночі та сході. Комусь це може здатися дивовижним. На папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапур,

– йдеться у статті.

До теми – статистика втрат окупантів станом на 17 квітня: дивіться відео