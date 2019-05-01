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      Втрати на Донбасі: стало відоме ім'я вбитого українського військового

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      На Донбасі загинув український військовий Куцик Володимир
      На Донбасі загинув український військовий Куцик Володимир / Фото з соціальних мереж

      У зоні проведення ООС, у районі населеного пункту Мар'їнка, 30 квітня загинув військовий Королівської бригади Володимир Куцик.

      Прес-служба Королівської бригади повідомила, що 51-річний чоловік родом із села Стоянів, що на Львівщині.

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      Військовий під час виконання бойового завдання перебував на спостережному посту взводного опорного пункту одного із підрозділів бригади. Під час зміни позиції бойовики відкрили вогонь із новітньої російської снайперської гвинтівки калібру 12,7 міліметра. Одна із куль поранила Володимира.

      Йому відразу було надано невідкладну медичну допомогу та розпочато евакуацію до лікарні. Але, на жаль, поранення виявилося несумісним із життям.

      Бойові побратими зауважили, що Володимир з повагою ставився до своїх командирів, не зважаючи на те, що був значно старшим за них. 

      30 квітня російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. При цьому двічі ворог застосував заборонену Мінськом зброю.

      окуповані території
      Окуповані Росією території на Донбасі

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Жертви Новини Львова Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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