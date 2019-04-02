Втрати на Донбасі: загинули двоє українських воїнів

Від початку доби 2 квітня проросійські бойовики 10 разів обстріляли українські позиції. Через обстріли загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, ще двоє отримали поранення.

Усі обстріли ворог здійснив із забороненого мінськими домовленостями озброєння, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.

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Усі обстріли ворог здійснив із забороненого мінськими домовленостями озброєння. У штабі зазначають, що українські військові дали відсіч окупантам, їхні втрати уточнюються.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" підрозділи бойовики гатили з мінометів 120-го та 82-го калібрів у районі селища Верхньотроїцьке. Окрім того, стріляли із підствольних гранатометів поблизу Авдіївки, з автоматичних станкових гранатометів у районі Гнутового. Станкові протитанкові гранатомети використали поблизу села Широкине.

У смузі "Північ" окупанти стріляли із з артилерійських систем 152-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібру. У районі Новозванівки із стрілецької зброї, з мінометів 120-го калібру – поблизу села Катеринівка. Бойовики також гатили з мінометів та автоматичних станкових гранатометів у районі міста Попасна.