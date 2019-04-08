Втрати на фронті: в результаті ворожих обстрілів загинув боєць ЗСУ, ще двоє – поранені

Упродовж дня, 8 квітня, ворог на Донбасі 8 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. Проросійські окупанти на Донбасі 4 рази вели вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Так, із протитанкових ракетних комплексів бойовики стріляли в районі населеного пункту Опитне.

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З гранатометів та мінометів ворог вів вогонь у районах таких населених пунктів, як: Кам’янка, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Водяне, Луганське, Золоте-4.

Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення,

– передають у штабі Операції об’єднаних сил.

Із відкритих джерел відомо, що від обстрілу із протитанкового ракетного комплексу загинув військовий Микола Неживий. Побратими у соцмережах показали фото загиблого українського оборонця.

Там зазначають: на ворожі обстріли українські оборонці дали адекватну відповідь. Втрати противника наразі уточнюють.

Зазначимо, що за даними розвідки, за попередню добу, 7 квітня, українські військові знищили 4 окупантів, ще 14 отримали поранення. Також 7 квітня під обстріл у своїй автівці потрапила відома українська волонтерка Олена Розвадовська. Автомобіль саме рухався по центру населеного пункту Золоте-4, коли проросійські окупанти відкрили по ньому вогонь. На щастя, жінка не постраждала.