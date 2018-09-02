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Втрати серед воїнів ЗСУ: бойовики продовжують порушувати перемир'я

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Минула доба на Донбасі: 11 обстрілів з боку бойовиків, 1 воїн ЗСУ загинув, 2 поранено
Минула доба на Донбасі: 11 обстрілів з боку бойовиків, 1 воїн ЗСУ загинув, 2 поранено / Соцмережі

Упродовж минулої доби, 1 вересня, ситуація в районі проведення операції було певною мірою стабільною та залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил, окупанти на Донбасі здійснили 11 обстрілів українських позицій, щоправда заборонене Мінськом озброєння не застосовували.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Південне, Павлопіль, Водяне та Широкине. Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час “шкільного” перемир'я повністю", – зауважили українські військові.

Додамо, що за минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, і ще двоє отримали поранення. Натомість з ворожого боку три бойовики було знищено та ще двох поранено.

"Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції наших військ. На Донецькому напрямку – поблизу Мар'їнки зі стрілецької зброї, на Маріупольському напрямку – зі стрілецької зброї та гранатометів в районі Лебединського. Втрат серед наших оборонців немає", – констатували у Штабі.

 

Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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