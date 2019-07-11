16:18
11 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін почав турбуватися про екологію. "Ласковий май" бойкотує Грузію
      Вєсті Кремля
      21:25, 10 липня
      Вєсті. UA: Як Вакарчук облажався. Стендап Ляшка про Ахметова
      Вєсті.UA
      19:32, 10 липня
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, 10 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Втрати від неправомірної діяльності екоінспекторів у портах становили до 200 млн доларів на рік

      77 Читать новость на русском
      Максим Нефьодов
      Максим Нефьодов / censor.net.ua

      Голова Державної митної служби Максим Нефьодов висловив стурбованість діяльністю представників Державної екологічної інспекції в морських портах України.

      Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на delo.ua.

      "Наприкінці квітня на останньому "дерегуляційному" засіданні Кабміну уряд ухвалив постанову №367, якою скасував контроль Держекоінспекції ізольованого баласту під час перебування суден у внутрішніх морських водах або територіальному морі. Це сумнозвісні перевірки баластних вод, коли інспектор "бачить" плями нафти на воді і затримує корабель у порту, поки "щось не станеться". А кожен день простою – десятки тисяч доларів витрат", – написав Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

      Тому, за словами глави митної служби, ця дерегуляція була "ковтком свіжого повітря" для судновласників і надією на поліпшення іміджу України в очах світового морського співтовариства. За оцінками ринку, загальна сума втрат від неправомірної діяльності інспекторів становила до 200 млн доларів на рік у вигляді нествореного ВВП і недоотриманих державою і бізнесом доходів.

      "Іноземні судна просто відмовлялися заходити в українські порти через наявність високих корупційних ризиків, вважаючи за краще порти Варни або Констанци. Але, попри заборону, екологічні інспектори продовжують самовільно здійснювати перевірки суден у морських портах України. Представники Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати в Україні та Асоціації морських агентств України повідомляють про випадки неправомірних спроб екологічних інспекторів отримати від судновласників "штраф за забруднення" акваторії морського порту. Національна поліціє, що ви про це думаєте?" – запитав Нефьодов.

      Раніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння українського громадянства голові Адміністрації морських портів України Райвісу Вецкагансу.

      Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України проголосував за кандидатуру першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова на посаду голови Державної митної служби.

      blog_ava
      Радник Зеленського пропонує перейменувати Росію
      сьогодні
      13146
      Теги: Новини політики Максим Нефьодов Державна митна служба Фінанси Гроші Міністерство економічного розвитку і торгівлі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:42 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      44764
      Шаман идёт "изгнать Путина"
      10 липня , 23:00 Шаман идёт "изгнать Путина"
      Іван Яковина 148
      Головні новини 10 липня: нові рейтинги партій і прочуханка Годунку від Зеленського
      10 липня , 22:32 Головні новини 10 липня: нові рейтинги партій і прочуханка Годунку від Зеленського
      1917
      7 книжкових новинок липня, про які варто знати
      10 липня , 22:00 7 книжкових новинок липня, про які варто знати
      Книги для гурманів 165
      Небезпечний суперник "Слуги народу", або Чому Зеленський вирішив скасувати військовий парад
      10 липня , 20:12 Небезпечний суперник "Слуги народу", або Чому Зеленський вирішив скасувати військовий парад
      Артем Овдієнко 1839
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук