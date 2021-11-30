Втратила свідомість ще напередодні: прокуратура розслідує смерть Моторіної в СІЗО

Ввечері 29 листопада померла у СІЗО Вероніка Моторіна – засуджена за вбивство інструктора тиру. Обставини смерті 19-річної дівчини розслідуватиме Полтавська обласна прокуратура.

Моторіна померла у медичній частині "Полтавської установи виконання покарань (№ 23)", під вартою вона перебувала до того, як її вирок набуде законної сили. Прокурори розпочали досудове розслідування.

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Дівчина знепритомніла напередодні

Ввечері 29 листопада Моторіна втратила свідомість. Допомогу їй спочатку надавали працівники установи, які одразу викликали швидку. Реанімаційні заходи лікарів теж не допомогли.

За фактом смерті засудженої порушили кримінальне провадження. Наразі справу кваліфікували як умисне вбивство та невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків.

У справі проведуть необхідні експертизи

Поки що у справі призначили судово-медичні експертизи. У прокуратурі сподіваються, що вони встановлять точну причину смерті. Також слідчі з'ясовуватимуть, чи компетентно діяли працівники установи.

Зазначимо, що раніше у поліції Полтавщини повідомили, що причиною смерті Моторіної став напад епілепсії. ЗМІ писали, що дівчина майже весь день нічого не їла та лише пила каву і курила.

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Коротко про справу Вероніки Моторіної