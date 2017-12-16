Втратити все: фінансист зробив невтішний прогноз щодо майбутнього біткойнів

Незабаром покупці біткойнів можуть втрати усі свої гроші. Крім того, успіх цієї криптовалюти може виявитися мильною бульбашкою, яка вибухне дуже гучно.

Про це заявив Ендрю Бейлі – фахівець Financial Conduct Authority (FCA) (незалежний неурядовий фінсовий регулятор у Великобританії – "24"), пише The Independent.

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Як він пояснив, річ у тім, що упродовж отстанніх тижнів вартість біткойну суттєво зросла, відтак з’явилося багато інвесторів, які хочуть отримати "легкі гроші".

Водночас фахівець зауважив, що такий успіх криптовалюти може бути тимчасовим та у підсумку все це може виявитися мильною бульбашкою, яка вибухне дуже гучно.

Відтак, він попереджає усіх, хто інвестує у біткойни, бути готовими до можливості втрати усі свої гроші.

Це не валюта в загальнолюдському розумінні. Вона навіть нічим не регулюється. Біткойни є непостійними щодо їхнього ціноутворення. Відносно ми знаємо дуже мало, що впливає на їхню ціну. Також ці товари є надлишковими, оскільки попит на них фіксується. Тому, якщо ви хочете інвестувати у бійткойни, будьте готовими втратити гроші,

– констатував Бейлі.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що хакери зламали криптовалютну біржу NiceHashі та викрали біткойнів на понад 70 мільйонів доларів.