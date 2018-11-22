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      "Втратив усе": отруєний зі Скрипалями поліцейський розповів про наслідки отруєння "Новачком"

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      Британський поліцейський розповів про наслідки отруєння "Новачком"
      Британський поліцейський розповів про наслідки отруєння "Новачком" / Фото з відкритих джерел

      Співробітник британської поліції Нік Бейлі, який при огляді будинку колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, також постраждав від "Новачка". Поліцейський розповів, що після отруєння нервово-паралітичною речовиною, його сім'я втратила будинок і все майно.

      Сержант дав BBC перше інтерв'ю після отруєння. Він першим оглядав будинок Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 4 березня, після чого потрапив у лікарню з симптомами отруєння. Згодом, сліди "Новачка" знайшли на безлічі речей в його будинку.

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      Поліцейський зауважив, що оглядав будинку Скрипалів у захисному костюмі і не знає, як і в який момент вступив в контакт з "Новачком". Тоді сержант не знав, що спочатку "Новачок" був нанесений на ручку вхідних дверей.

      Бейлі додав, що ще до того, як він вийшов з будинку, почав відчувати сильний жар, а через кілька годин йому стало зле. На наступний ранок поліцейського госпіталізували у відділення інтенсивної терапії районної лікарні Солсбері.

      Все тряслося. Я дуже нетвердо стояв на ногах. Потів вже не тільки чоло, але і спина. Все моє тіло обливалось потом. Мої зіниці стали як головка шпильки, я потів і мені було жарко,
      – сказав він.

      Коли Бейлі повідомили, що в його крові виявлено "Новачок", він сильно злякався.

      "Це був страх невідомості. Я остовпів від жаху, бо така небезпечна річ у моїй крові. Я знав, який стан інших двох отруєних і як це вплинуло на них" – сказав він.

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      За його словами, лікування було болючим і стресовим. Проте, вже через два з половиною тижні після госпіталізації його виписали з лікарні. 

      Сержант також зазначив, що всі речі з його будинку були знищені фахівцями з хімзахисту.

      Ми не тільки втратили будинок, ми втратили все наше майно. Дитячі речі, машини. Ми втратили все це. Так, було дуже важко це прийняти,
      – розповів Бейлі.

      Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх було атаковано сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      26 вересня журналісти оприлюднили резонансне розслідування, у якому йшлось, що справжнє ім'я "Руслана Боширова" – Анатолій Чепіга. Окрім звання полковника ГРУ, він також нагороджений орденом Героя Росії, ймовірно, за те, що у 2014-му допомагав Віктору Януковичу втікати з України.

      Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Поліція Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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