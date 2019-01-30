Втручання не розпочнеться, воно вже триває, – Тука про російський слід в українських виборах

В Україні применшують загрозу, яку може становити Росія під час президентських виборів в Україні. Окрім прямого втручання спецслужб, РФ здійснюватиме вплив і у інформаційному просторі, і за допомогою політичних та технологічних маніпуляцій.

Більше того, останнім часом значно збільшилася присутність проросійських політичних сил на українських інформаційних каналах, розповів в коментарі "Прямому" заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

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Втручання не те, що буде, воно вже триває. Ви зазначили цілу низку складових цього складного процесу. Це і кібербезпека, й інформаційний простір, політичні та технологічні маніпуляції,

– переконаний він.

Так, Тука наголошує, що в Україні значно применшують загрозу, яку несе РФ.

"Ми намагаємось звести її (загрозу – 24 канал) виключно до несанкціонованого втручання з боку російських спецслужб до роботи комп’ютерних центрів ЦВК. Це не відповідає дійсності. Адже Росія буде працювати і вже працює на політичному та інформаційному просторі", – пояснив заступник глави МінТОТу.

У цьому контексті Тука, зокрема, пригадав нещодавній з’їзд партії Віктора Медведчука, кума російського президента Володимира Путіна.

"Новостворене політичне угрупування, яке започаткував кум Путіна набирає обертів. Вчора відбувся з’їзд, на якому 5 –7 мультимільйонерів доповідали своїм потенційним виборцям, як їм складно жити на мінімальну заробітну плату. І все це відбувається зрозуміло під патронатом, керівництвом і в руслі очільника Кремля", – додав він.

До речі, у США нещодавно теж вказали на можливий російський вплив на президентські вибори в Україні. Так, у Національній розвідці очікують, що РФ використає кібертехнології для своїх втручань.