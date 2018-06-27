Втручання РФ у вибори США: обвинувачена в розголошені секретної інформації визнала провину

Колишній працівник Агентства національної безпеки США Ріаліті Лі Віннер, обвинувачена у витоку секретної інформації журналістам, визнала себе винною.

Про це повідомляє Fox News.

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Зазначається, що Ріаліті Лі Віннер пішла на угоду зі слідством. Крім того, їй загрожує можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк 63 місяці і три роки умовного ув'язнення.

Вона була заарештована в червні 2017 року за підозрою в передачі секретного звіту з інформацією про втручання Росії у президентські вибори 2016 року ЗМІ.

Її звинувачують за статтею про шпигунство з крадіжкою і публікацією секретних даних з держустанови.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року видання The New York Times повідомило, що розслідування про ймовірні зв'язки штабу Дональда Трампа з Росією почалося після "наводки" з Австралії. Так, у травні 2016 року помічник Трампа Джордж Пападопулос у розмові з верховним комісаром Австралії в Британії Олександром Даунером обмовився, що Москва збирає компромат на кандидата у президенти США від демократів Гілларі Клінтон. Згодом Австралія повідомила про цю подію ФБР.