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      Втручання РФ у вибори США: звільнення генпрокурора може стати на заваді розслідування

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      Втручання Росії у вибори США
      Втручання Росії у вибори США / Уніан

      Американське слідство у справі російського втручання під час виборів президента США 2016 року може бути під загрозою після того, як президент Дональд Трамп звільнив генерального прокурора Джеффа Сешнса.

      Про це повідомляє ВВС, з посиланням на провідних демократів США.

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      За словами Ненсі Пелозі, яка керує демократами в Палаті представників, це рішення Трампа буде перешкоджати розслідуванню, яке критикував наступник Сешнса Метью Уітакер. Її слова підтримав лідер Демократичної партії в Сенаті Чак Шумер, який сказав: "Саме так, президент щось приховує".

      У декілької представників песпубліканської партії це рішення теж викликало занепокоєння.

      Президент Трамп категорично заперечував змову з Росією і неодноразово закликав до закриття справи, назвавши його "найбільшим полюванням на політичних відьом в історії".

      Нагадаємо, напередодні Генеральний прокурор США Джефф Сешнс подав на ім'я президента Дональда Трампа заяву про відставку.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини Росії Новини США Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
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