Втручання РФ у вибори США: звільнення генпрокурора може стати на заваді розслідування

Американське слідство у справі російського втручання під час виборів президента США 2016 року може бути під загрозою після того, як президент Дональд Трамп звільнив генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Про це повідомляє ВВС, з посиланням на провідних демократів США.

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За словами Ненсі Пелозі, яка керує демократами в Палаті представників, це рішення Трампа буде перешкоджати розслідуванню, яке критикував наступник Сешнса Метью Уітакер. Її слова підтримав лідер Демократичної партії в Сенаті Чак Шумер, який сказав: "Саме так, президент щось приховує".

У декілької представників песпубліканської партії це рішення теж викликало занепокоєння.

Президент Трамп категорично заперечував змову з Росією і неодноразово закликав до закриття справи, назвавши його "найбільшим полюванням на політичних відьом в історії".

Нагадаємо, напередодні Генеральний прокурор США Джефф Сешнс подав на ім'я президента Дональда Трампа заяву про відставку.