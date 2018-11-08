Втручання РФ у вибори США: звільнення генпрокурора може стати на заваді розслідування
Американське слідство у справі російського втручання під час виборів президента США 2016 року може бути під загрозою після того, як президент Дональд Трамп звільнив генерального прокурора Джеффа Сешнса.
Про це повідомляє ВВС, з посиланням на провідних демократів США.
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За словами Ненсі Пелозі, яка керує демократами в Палаті представників, це рішення Трампа буде перешкоджати розслідуванню, яке критикував наступник Сешнса Метью Уітакер. Її слова підтримав лідер Демократичної партії в Сенаті Чак Шумер, який сказав: "Саме так, президент щось приховує".
У декілької представників песпубліканської партії це рішення теж викликало занепокоєння.
Президент Трамп категорично заперечував змову з Росією і неодноразово закликав до закриття справи, назвавши його "найбільшим полюванням на політичних відьом в історії".
Нагадаємо, напередодні Генеральний прокурор США Джефф Сешнс подав на ім'я президента Дональда Трампа заяву про відставку.
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