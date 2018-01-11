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Втручання РФ у вибори в США: у ФБР придумали, як протидіяти "російській загрозі"

21:26, 11 січня 504 Читать новость на русском
Спеціальне бюро ФБР попереджатиме про спроби Росії втрутитися у вибори в США
Спеціальне бюро ФБР попереджатиме про спроби Росії втрутитися у вибори в США / Фото з відкритих джерел

ФБР створило спеціальне бюро, яке попереджатиме про спроби Росії та інших країн втрутитися в майбутні вибори у США за допомогою кампаній з дезінформації у соціальних мережах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Директор ФБР Крістофер Рей оголосив про створення такої оперативної робочої групи ще наприкінці минулого року, проте майже вся інформація про неї перебуває під грифом "секретно", зауважує видання.

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Керівник оперативної групи Джеффрі Тріколі пояснив, що її співробітники лише оприлюднюватимуть інформацію про втручання Росії, однак американські компанії та громадяни США самі вирішуватимуть, що робити з дезінформацією та фейковий новинами, йдеться у публікації.

Наше завдання як органу влади полягає в тому, щоб викрити підозрілу діяльність і надати їй розголосу. Нам здається, що це найкращий спосіб для руху вперед,
– прокоментував Тріколі.

Для ефективнішої протидії "російській загрозі" в Інтернеті бюро ФБР також налагоджуватиме співпрацю з компаніями, країнами-партнерами США і науковими організаціями.

"Нам дуже важливо вже зараз почати діалог з партнерами. Усупереч поширеній думці, у нас не такий вже і великий масив даних про цю загрозу. Так, у нас є певна інформація, здатна допомогти налагодженню контактів, але вкрай важливо діяти спільно, тому що саме партнери володіють основною частиною такої інформації", – додав Трікол.

Теги: Новини політики Новини Росії США Вибори у США Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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