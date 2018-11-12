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      Втручання Росії у навчання НАТО: у Фінляндії зробили різку заяву

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      Президент Фінляндії вимагає розслідування щодо втручання Росії в НАТО
      Президент Фінляндії вимагає розслідування щодо втручання Росії в НАТО / Фото з відкритих джерел

      Президент Фінляндії Саулі Нііністьо закликає встановити винного у втручанні в роботу супутникових навігаційних систем. Позиція країни щодо таких дій має бути однозначною.

      Про це повідомляє Yle.

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      24 канал писав, що випадок втручання було виявлено в Лапландії під час нещодавні військових навчань НАТО. У цьому підозрюють Росію.

      Лідер Фінляндії наголошує, що необхідно визначити винуватця втручання. За словами фінського президента, потрібно строго заявити, якою є позиція Фінляндії з цього питання.

      Видання також зазначає, що на думку прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля, за втручанням в роботу супутникових навігаційних систем в Фінляндії стояла Росія.

      За словами фінського прем'єра, метою втручання було продемонструвати здатність до таких дій.

      У жовтні про перешкоди в роботі GPS також повідомляла Норвегія, де в цей час проходили спільні військові навчання НАТО, Фінляндії і Швеції.

      Нагадаємо, 25 жовтня розпочались військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО з часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. Раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. До слова, українські військові також беруть участь у мастштабних стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018.

      У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції.

      Теги: Новини Росії НАТО Фінляндія
      Джерело: 24 Канал
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