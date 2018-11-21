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      Втручання Росії у вибори США: Трамп відповів на питання щодо зв'язків із Кремлем

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      Трамп відповів Мюллеру на його питання щодо російського втручання у вибори
      Трамп відповів Мюллеру на його питання щодо російського втручання у вибори / 24 канал

      Президент Дональд Трамп відповів спецпрокурору Роберту Мюллеру на питання по справі щодо передбачуваного втручання Росії в американські вибори у 2016 році і можливу змову його виборчого штабу з Кремлем. Однак американський лідер залишив без відповіді запитання, пов'язані з подіями після його обрання на пост президента.

      Про це повідомило агентство Associated Press.

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      Так, адвокат американського президента Джей Секулов заявив агентству, що лідер США відповів Мюллеру письмово.

      Ця частина допиту стосувалася загальних тем. Так, Трамп відповів на питання: "Чи координувалася його передвиборна кампанія Росією?" і "Чи перешкоджав він правосуддю?"

      При цьому Трамп не збирався відповідати на питання Мюллера, які стосуються можливих спроб перешкодити роботі слідства після його обрання главою держави.

      До слова, минулого тижня президент США заявив журналістам, що відповідає на всі питання Мюллера самостійно.

      Нагадаємо, нещодавно сотні людей вийшли на вулиці міст Сполучених Штатів, вимагаючи захисту для спеціального прокурора Роберта Мюллера. Протести розпочалися ще ввечері 8 листопада після звістки про відставку генпрокурора Джеффа Сешнса.

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

      Теги: Дональд Трамп Новини політики Вибори у США Новини США Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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