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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Втручання у гени людини схвалили у США

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Втручання у гени людини схвалили у США
Втручання у гени людини схвалили у США / rtr.md

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вперше схвалило препарат, призначений для лікування спадкового транстіретінового амілоїдозу (hATTR).

Про це повідомляє видання Science Alert.

Препарат патізіран блокує синтез мутованого білка транстиретин (TTR), який в нормальній формі переносить гормон щитовидної залози тіротін і вітамін ретинол.

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Дефектний білок сприяє розвитку амілоїдозу, коли в тканинах відбувається накопичення білково-полісахаридного комплексу - амілоїду. Амілоїдні бляшки сприяють дисфункції тканин і органів, в тому числі серця.

Механізм придушення активності транстиретин заснований на РНК-інтерференції, коли експресія того чи іншого гена пригнічується за допомогою малих молекул РНК (siРНК).

Цей процес починається з розрізання довгих молекул чужорідної двухцепочечной РНК (що належить вірусам) на окремі фрагменти. Ці частини включаються до складу комплексу RISC, який потім з'єднується з комплементарними послідовностями матричної РНК (мРНК) і активують їх розрізання. Тим самим запобігає процес трансляції та синтез білка, який був закодований в мРНК.

До слова, незалежна асоціація в галузі біоетики "Nuffield Council" у Великобританії погодилася визнати морально допустимим редагування ДНК ембріонів людини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини США Медицина Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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