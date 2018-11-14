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      Втручання у вибори США: у Росії відмовилися відповідати на позов

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      Росія відмовилася відповідати на позов щодо втручання у вибори США
      Росія відмовилася відповідати на позов щодо втручання у вибори США / Фото з відкритих джерел

      Міністерство юстиції Росії і посол Росії у США Анатолій Антонов відмовились брати участь у судовому розгляді за позовом Національного комітету демократичної партії США. У позові йдеться про втручання Москви в американські вибори.

      Про це повідомляє "Комерсант".

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      Зокрема, Антонов та російське відомство скерували до суду Мангеттена свої заперечення проти розгляду за позовом американської Демократичної партії до російського уряду і Головного управління Генштабу.

      Так, демократи звинувачують Росію у втручанні у виборчу кампанію 2016 року на користь республіканця Дональда Трампа шляхом організації злому їхньої комп'ютерної системи та оприлюднення електронного листування.

      Російський посол заявив про "порушення імунітету РФ", а російське міністерство навело правові аргументи про непідсудність справи судам США.

      Видання також повідомляє, що суддя Окружного суду у Мангеттені Джон Кетл залучив до матеріалів справи Нацкомітету Демократичної партії проти Росії  "листи посла РФ у США Анатолія Антонова та російського Мін'юсту". До слова, раніше суд зобов'язав відповідачів представити свої заперечення у справі до 7 грудня.

      Нагадаємо, американський уряд виділив 40 мільйонів доларів на боротьбу з іноземною пропагандою. Вашингтон боротиметься із російською, іранською та китайською дезінформацією, спрямованою на іноземні аудиторії.

      Також раніше уряд США заявив, що Росія, Китай та Іран прагнуть вплинути на проміжні вибори до Конгресу, що відбудуться у листопаді. У Вашингтоні вважають, що ці країни мають на меті використати ЗМІ та соціальні мережі для просування дезінформації і реклами з метою збільшення розбіжностей в американському суспільстві.

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
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