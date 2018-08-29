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Вуді Аллен зробить перерву в кар'єрі: причина

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Вуді Аллен
Вуді Аллен / GettyImages

Культовий голлівудський режисер Вуді Аллен оголосив про те, що робить перерву в кар'єрі через проблеми з фінансуванням.

Про це повідомляє портал Page Six. Крім фільму "Дощовий день в Нью-Йорку" з Селеною Гомес і Тімоті Шаламе, який вийде у прокат вкінці 2018 року, в Аллена більше немає готового матеріалу.

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Зазначається, що наступна картина 82-річного режисера запланована лише на 2020 рік, однак подробиці наразі не розголошуються.

Як пише джерело, ця пауза пов'язана з браком фінансування. Відомо, що спонсори заморозили з ним подальшу співпрацю.

Вуді любить працювати. Він ніколи не відпочиває. Але в цьому році він візьме перерву, поки не знайде покровителя,
– йдеться у виданні.

Селена Гомес та Вуді Аллен на зніманнях фільму
Селена Гомес та Вуді Аллен на зніманнях фільму "Дощовий день в Нью-Йорку"

Нагадаємо, що прийомна дочка Вуді Аллена – Ділан Ферроу – стверджує, що в 1992 році (коли їй було 8 років) вона стала жертвою сексуального насильства з боку режисера. Сам Аллен цю інформацію неодноразово відкидав. Варто згадати, що ще в 1993 році суд визнав режисера невинним.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Вуді Аллен
Джерело: 24 Канал
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