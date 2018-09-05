Вукоєвіч після скандалу зі "Слава Україні" повернувся в тренерський штаб збірної Хорватії
Селекціонер і колишній футболіст київського "Динамо" Огнен Вукоєвіч повернувся до тренерського штабу збірної Хорватії.
Про це повідомив український журналіст Андрій Шахов у своєму Facebook.
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"Дуже радий за Вуко. Робота Огнена по вивченню суперників так сподобалася Златко Далічу, що той знову запросив його в свій тренерський штаб. Ігор Суркіс відпустив нашого селекціонера, розуміючи, що такий досвід безцінний. Вуко обіцяє бути в Києві на грі з "Астаною". Удачі тобі, Огнен! ", – написав Шахов.
Нагадаємо, що під час ЧС-2018 Огнен Вукоєвич був виключений зі збірної за слова "Слава Україні!" після перемоги хорватів над росіянами.
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