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Вукоєвич відмовився вибачитися за вигук "Слава Україні"

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Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда
Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда

Після півфінального матчу ЧС-2018 між Хорватією та Англією(2:1) асистент головного тренера хорватської команди Огнєн Вукоєвич не піддався на провокацію російського журналіста, який зажадав чергових вибачень від хорвата.

Хорват заявив, що "картаті" заслужено перемогли у цій зустрічі.

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"Хороша була гра, Хорватія заслужила перемогу. Вибачитися за свої слова? Політика нас не цікавить, тільки футбол", - сказав Вукоєвич.

 

Зазначимо, що Вукоєвич відвідав матч Хорватія - Англія в якості вболівальника, так як Хорватський футбольний союз звільнив його зі складу офіційної делегації країни на ЧС у Росії після скандального відео.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 Канал
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