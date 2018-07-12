Вукоєвич відмовився вибачитися за вигук "Слава Україні"
Після півфінального матчу ЧС-2018 між Хорватією та Англією(2:1) асистент головного тренера хорватської команди Огнєн Вукоєвич не піддався на провокацію російського журналіста, який зажадав чергових вибачень від хорвата.
Хорват заявив, що "картаті" заслужено перемогли у цій зустрічі.
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"Хороша була гра, Хорватія заслужила перемогу. Вибачитися за свої слова? Політика нас не цікавить, тільки футбол", - сказав Вукоєвич.
Зазначимо, що Вукоєвич відвідав матч Хорватія - Англія в якості вболівальника, так як Хорватський футбольний союз звільнив його зі складу офіційної делегації країни на ЧС у Росії після скандального відео.
Джерело: 24 Канал
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