Вукоєвіч все-таки отримав срібну медаль ЧС-2018: фото

Скаут збірної Хорватії Огнен Вукоєвіч отримав срібну медаль чемпіонату світу-2018.

Хорват опублікував фотографії в своєму Instagram, на яких він позує зі срібною медаллю ЧС-2018.

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Нагадаємо, після перемоги Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу, де Віда забив один з голів, а потім влучно пробив під час післяматчевих пенальті, було опубліковано відео з ними, де пролунала фраза "Слава Україні!" та "це перемога за "Динамо" та Україну".

ФІФА винесла попередження гравцеві збірної Хорватії Домагою Віді за фразу "Слава Україні". Також хорватські футбольні функціонери вирішили звільнити Вукоєвіча зі збірної та попросити вибачення у росіян.