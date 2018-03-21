Водій-свідок оприлюднив подробиці ДТП за участю Зайцевої у Харкові

У Харкові триває суд на Оленою Зайцевою та Геннадієм Дроновим щодо гучної смертельної ДТП, яка трапилася восени 2017 року. 21 березня відбувся допит свідків тієї моторошної аварії. Як розповіли в прес-службі прокуратури, обвинувачення заявило 15 свідків.

Про це повідомляє місцевий ресурс Vgorode.

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Зазначається, що суд допитав лише одного свідка, оскільки інші не з’явилися.

Так, за словами Романа Петеліна, водія автомобіля, що їхав за Volkswagen Touareg, розмітки стоп-лінії на момент ДТП не було, а швидкість перевищували обидва обвинувачених.

Автомобіль Дронова рушив дуже різко, але на який сигнал світлофора, я не звернув увагу. Touareg виїхав на перехрестя, я побачив, що з боку "Дитячого світу" мчить інший автомобіль. Він їхав з великою швидкістю. Коли виїхав на перехрестя, почав прискорюватися. Volkswagen теж почав прискорюватися,

– зазначає він.

Як зауважив він, зіткнення сталося прямо перед ним – Touareg в'їхав у двері Lexus.

"Що там було далі, я відразу не побачив, мікроавтобус перекрив огляд. Спроб допомогти потерпілим після ДТП з боку обвинувачених не було. Дронов стояв біля свого автомобіля та говорив, що він – не винен, а дівчинка була в шоковому стані", – додає Петелін.

Як підкреслює видання, швидкість автомобілів він назвати не міг.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Згодом обидвом було висунуто обвинувачення за цією справою.