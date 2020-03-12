Введення карантину через коронавірус може негативно вплинути на економіку, – НБУ

Нацбанк України зараз не може точно оцінити, як карантин у зв’язку з коронавірусом вплине на економіку держави. В НБУ лише припускають, що вплив буде негативним, адже призупиниться виробництво.

"Ми розуміємо, що ефекти (від карантину – 24 канал) будуть негативними і якраз рішення, які ухвалює центральний бак з монетарної політики, зокрема, є реакцією на якісь очікування", – сказав 12 березня на брифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

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В НБУ не виключають, що запровадження карантину може негативно вплинути на виробників, адже існує ймовірність зниження обсягів виробництва, додав Сологуб. Крім цього, Нацбанк не виключає зменшення обсягів споживання українцями.

Водночас НБУ наразі не готовий надати остаточну оцінку того, як карантин вплине на економіку держави.

Зауважимо, що 11 березня в Україні попит на іноземну валюту продовжив суттєво переважати пропозицію. Щоб нейтралізувати валютні коливання, НБУ за добу продав близько 350 мільйонів доларів.

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