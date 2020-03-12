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      Введення карантину через коронавірус може негативно вплинути на економіку, – НБУ

      -
      Карантин в Україні через коронавірус може негативно вплинути на економіку / ua-news.liga.net

      Нацбанк України зараз не може точно оцінити, як карантин у зв’язку з коронавірусом вплине на економіку держави. В НБУ лише припускають, що вплив буде негативним, адже призупиниться виробництво.

      "Ми розуміємо, що ефекти (від карантину – 24 канал) будуть негативними і якраз рішення, які ухвалює центральний бак з монетарної політики, зокрема, є реакцією на якісь очікування", – сказав 12 березня на брифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

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      В НБУ не виключають, що запровадження карантину може негативно вплинути на виробників, адже існує ймовірність зниження обсягів виробництва, додав Сологуб. Крім цього, Нацбанк не виключає зменшення обсягів споживання українцями.

      Водночас НБУ наразі не готовий надати остаточну оцінку того, як карантин вплине на економіку держави.

      Зауважимо, що 11 березня в Україні попит на іноземну валюту продовжив суттєво переважати пропозицію. Щоб нейтралізувати валютні коливання, НБУ за добу продав близько 350 мільйонів доларів.

      Що відомо про карантин в Україні

      • 11 березня Кабінет Міністрів оголосив, що з 12 березня на всій території України запроваджуються карантин. Діятиме він до 3 квітня.
      • Скасовано навчання в усіх навчальних закладах України.
      • Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.
      • Заборона не стосується заходів державної необхідності.
      • Україна також 12 березня закриває усі пункти пропуску на своїх кордонах.
      • За невиконання постанови уряду про карантин українцям загрожує кримінальна відповідальність.
      Україна закриває контрольно-пропускні пункти на кордоні: перелік
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: НБУ Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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