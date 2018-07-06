Введення квот на імпорт сірчаної кислоти загрожує корупцією

Введення квот на імпорт сірчаної кислоти створить корупційні ризики при їх розподілі. Таку думку висловила глава Госрегуляторной служби Ксенія Ляпіна

Про це пише сайт minprom.

"Квоти самі по собі – це корупційний механізм, це дуже поганий механізм для України", – впевнена вона.

К. Ляпіна висловила побоювання, що розподіл квот в майбутньому може проводитися за принципом "хто перший встав, того і тапки". "Найгірший і найнебезпечніший принцип. Тому що той, хто ближче до тіла, приймає рішення, а це Міністерство економічного розвитку і торгівлі, той перший прийде і вибере абсолютно все квоти", – застерігає вона.

Глава Держрегуляторної служби назвала рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі "проблемним з усіх точок зору". Вона звернула увагу на те, що рішення приймалося МКМТ під гаслом протидії імпорту сірчаної кислоти з Росії. Однак в результаті розмір російської квоти дорівнює четвертій частині всієї прийнятої квоти. "Ми боремося з ввезенням неякісного продукту з Росії або імітуємо цю боротьбу? Вважаю, що російська квота повинна бути максимально закрита", – підкреслила К.Ляпіна.

При цьому вона звернула увагу на те, що в встановлену квоту в 4,3 тис. тонни потрапляють всі країни Євросоюзу. "Тобто квота на країни ЄС в два рази менше, ніж на Росію. Так ми боремося з європейським продуктом або з російським продуктом?" – сказала К. Ляпіна, висловивши впевненість, що імпорт сірчаної кислоти з країн ЄС не повинен квотуватиметься.

Також К. Ляпіна назвала недостатніми встановлені МКМТ квоти на імпорт сірчаної кислоти. За її словами, дані квоти не покривають дефіциту, які утворився на ринку через втрату підприємств розташованих в Криму і на Сході України.

К. Ляпіна повідомила, що за підсумками засідання в Держрегуляторній службі вирішили створити моніторингову групу, яка в найближчим часом дослідить реальний стан справ навколо сірчаної кислоти. Результатом роботи цієї групи може стати скасування рішення комісії про квотування цього виду сировини.

Як повідомлялося, Міжвідомча комісія з міжнародної торгiвлi 2 липня встановила квоти на імпорт в Україну сірчаної кислоти. Дане розслідування щодо сірчаної кислоти ініціювали Східний ГЗК і об'єднання "Сумихімпром".

Раніше керівники великих коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необгрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від даних лобістських заходів.