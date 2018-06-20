Введення миротворців ООН на Донбас: Порошенко озвучив сценарій України

Миротворча місія ООН має розгортатися на всій території окупованих території Донбасу, а не лише вздовж лінії зіткнення, як того хоче Російська Федерація.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

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Сьогодні ми наполегливо проводимо абсолютну необхідність миротворчої місії на всій території, а не лише вздовж лінії зіткнення. Абсолютно твердо з повномасштабним мандатом, включно з роззброєнням незаконних формувань, і з контролем неконтрольованої ділянки україно-російського кордону,

– заявив глава держави.

За його словами, наявність миротворчої місії дозволить створити умови для проведення місцевих виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей по українському законодавству, з українськими виборчими комісіями, за участю українських партій.

"Для мене це принципова позиція. Приходять миротворці, забезпечуємо безпековий компонент, робимо вибори. І з тими, кого виберуть люди, українці, які проживають на Донбасі, уже не на окупованій території, бо коли там будуть миротворці, росіяни точно мають вийти. І з ними, обраними народом, як лідерами місцевого самоврядування, ми безумовно будемо вести розмову в межах їх компетентності", – додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".