Введення миротворців ООН на Донбас у цьому році малоймовірно, – Єльченко

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко вважає, що у 2018 році перспектива введення миротворчої місії на територію окупованого Росією Донбасу малоймовірна.

Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню "Українські новини".

За його словами, затримка у введенні миротворчої місії ООН на Донбас пов’язана із тим, що в організації шукають компроміс щодо цього питання. Однак він запевнив, що ніхто не давить на Україну, щоб вона погодилася на російський варіант миротворців.

Читайте також: Миротворці – не "ескорт", як цього хоче Росія, – Порошенко

Відтак, за словами Єльченка, ймовірність того, що миротворчі війська у 2018 році будуть на Донбасі – малоймовірна.