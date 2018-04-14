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Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Введення миротворців ООН на Донбас у цьому році малоймовірно, – Єльченко

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Єльченко
Єльченко

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко вважає, що у 2018 році перспектива введення миротворчої місії на територію окупованого Росією Донбасу малоймовірна.

Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню "Українські новини".

За його словами, затримка у введенні миротворчої місії ООН на Донбас пов’язана із тим, що в організації шукають компроміс щодо цього питання. Однак він запевнив, що ніхто не давить на Україну, щоб вона погодилася на російський варіант миротворців.

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Відтак, за словами Єльченка, ймовірність того, що миротворчі війська у 2018 році будуть на Донбасі – малоймовірна.

Теги: Новини України Новини політики Миротворчий контингент Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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