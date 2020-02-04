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      Введення мит на ввезення палива в Україну – не європейський шлях, – Куюн

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      Дизельне паливо / insidernews.info

      Пропозиція "Укртатнафти" провести розслідування щодо імпорту дизпалива з РФ і ввести мито на ввезення дизеля і скрапленого газу, призведе до зростання цін на ці товари в Україні.

      Про це заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

      Крім того, за словами Куюна, це досить нелогічне рішення, з огляду на досвід інших країн.

      "В Європі нульова ставка мита на імпортне дизельне паливо. Бо там дефіцит цього продукту. І вони привертають його якомога більше з усіх боків. Що ми робимо? Ми на 90 відсотків імпортозалежні. І ми беремо і зараз хочемо відгородитися митами від найбільш дешевого продукту. Тобто мені здається, що все-таки треба, якщо у нас є така можливість, якщо у нас є таке географічне положення, і ми маємо можливість отримувати паливо дешевше, то треба її використовувати", – повідомив Куюн.

      Як повідомлялося раніше, вартість дизельного палива може вирости внаслідок введення мит даної ініціативи для споживачів на майже 1,5 гривні, при цьому навантаження на економіку України тільки за рік складе 11 мільярдів гривень.

      Також, Українська зернова асоціація заявила, що через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти.

      Аграрії звернулися до прем'єр-міністра України і навела статистику, яка свідчить про відсутність підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизпалива в Україні.

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      Теги: Пальне Укрнафта Імпорт
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