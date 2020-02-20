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      Введення загороджувального мита для російського дизпалива і автогазу призведе до зростання цін

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      Введення загороджувального мита для російського дизпалива і автогазу призведе до зростання цін / Фото з відкритих джерел

      Якщо на вимогу "Укртатнафти", "Укрнафти" і "Укргазвидобування" буде встановлене загороджувальне мито у 8,46% на імпорт нафтопродуктів, ціна російського пального зросте в Україні на 1570 гривень за тонну, газу – на 1240 гривень за тонну.

      Про це з посиланням на профільне видання Enkorr повідомляє "Цензор.net".

      У перерахунку на літри зростання цін складе близько 1,1 гривні за літру на дизпаливо і 0,55 гривні за літру на LPG. Таким чином, загальна переплата всіх споживачів нафтопродуктів протягом року складе 11,5 мільярда гривень. Підвищення ціни імпорту означатиме, що локальні виробники піднімуть ціни до імпортного паритету. Так завжди відбувається на дефіцитному ринку. Відзначається, що ДП і LPG – основні види нафтопродуктів, які бізнес використовує у своїй діяльності: для вантажних автомобілів, комбайнів, тракторів та іншої техніки.

      "Жодних наслідків і результатів, крім зростання цін, ця ініціатива українських НПЗ не принесе. Головна загроза – буде зруйнована досить стійка і диверсифікована система постачання пального в Україну", – сказав директор "А-95" Сергій Куюн на пресконференції "Мито на імпорт нафтопродуктів: наслідки для економіки і споживачів".

      Як відомо, українські виробники нафтопродуктів 21 січня ініціювали введення мит на імпорт дизельного пального і скрапленого газу з Росії. Скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі подали ПАТ "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта" і АТ "Укргазвидобування".

      Вимогу про обмеження поставок нафтопродуктів з Росії вони аргументують тим, що російським виробникам з бюджету компенсують витрати, пов'язані з виробництвом і експортом нафтопродуктів за схемою повернення з бюджету акцизного податку. Така схема, вважають виробники, порушує норми Світової організації торгівлі (СОТ).

      Ініціатори вимагають від держави провести антисубсидіарне розслідування і ввести мита на російські дизельне пальне і скраплений газ у розмірі 8,46% зі щорічним підвищенням на 4,24 процентних пункта до 25,4% у 2024 році. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі має прийняти рішення – проводити розслідування чи ні – протягом місяця. Тобто – до 21 лютого.

      У матеріалі "Цензор.net" повідомляється, що ПАТ "Укртатнафта" (УТН) управляє Кременчуцьким нафтопереробним заводом (НПЗ). Це єдиний великий завод, що працює в Україні. Його номінальна річна потужність переробки сировини – 5 мільйонів тонн при виробництві пального стандарту Євро-5. Контрольний пакет належить олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову з групи "Приват", а також бізнесменові Олександру Ярославському. Ще 43% належать державі в особі НАК "Нафтогаз України".

      ПАТ "Укрнафта" (УН) видобуває понад 70% нафти в країні. Контрольний пакет через "Нафтогаз" належить державі. Але операційний контроль над компанією з 2003 року зберігає група "Приват", якій належить 42% акцій. Вся видобута нафта "Укрнафти" продається структурам "Привату", які переробляють її на Кременчуцькому НПЗ. В управлінні УН перебуває приблизно 600 АЗС.

      ПАТ "Укргазвидобування" (УГД) видобуває близько 70% природного газу в Україні. Входить до групи "Нафтогаз". Компанія управляє Шебелинським газопереробним заводом (ГПЗ). Він виробляє бензин, дизпаливо і зріджений газ (LPG). Його річна потужність переробки – близько 0,8 мільйона тонн сировини, або в 6 разів менше потужності Кременчуцького НПЗ.

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      Автор: Соня Волошин
      Теги: Новини України
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