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      ВВС виплатила Порошенку понад 1,7 мільйона гривень компенсації

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      ВВС виплатила понад 1,7 мільйона гривень компенсації Порошенку
      ВВС виплатила понад 1,7 мільйона гривень компенсації Порошенку / Фото з відкритих джерел

      Петро Порошенко в березні 2019 року подав в суд на BBC. За результатами судового засідання телерадіокомпанія 28 березня принесла вибачення і погодилася відшкодувати збитки Порошенку.

      Петро Порошенко задекларував 1 мільйон 752 тисяч 392 гривень відшкодування моральної шкоди від ВВС, зазначено у його декларації.

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      Відомо, що це перший транш компенсації за некоректний матеріал ЗМІ.

      Чому Порошенко подав позов проти ВВС? У 2018 році президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника нібито заплатили щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з Дональдом Трампом.

      У BBC відмовилися опублікувати спростування або вибачення. У матеріалі йшлося про те, що пізніше засуджений адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів від посередників Петра Порошенка за організацію першої зустрічі між ним та Дональдом Трампом у червні 2017 року.

      Натомість в адміністрації президента цю публікацію ВВС назвали відвертою брехнею і вимагали спростування цієї інформації. Наразі публікація уже не доступна на сайті ВВС.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко ЗМІ Журналісти Гроші Скандал Дональд Трамп
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