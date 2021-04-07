Як транш від МВФ: депутат Мішалов задекларував мільярд доларів у біткойнах

Все більше посадовців декларують свої заощадження у криптовалюті. Зокрема нардеп Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов задекларував 18 тисяч біткойнів.

Це становить понад 1 мільярд доларів. Таку суму можна порівняти з траншем від Міжнародного валютного фонду.

До теми Понад 46 тисяч біткойнів: хто з держслужбовців задекларував найбільше

Саме Мішалов очолює рейтинг посадовців, які записали у декларації біткойни 2 роки поспіль. У 2020 році він теж очолював відповідний список. Зауважимо, що у 2016 році криптовалюту задекларували 25 чиновників, а через 4 роки – вже 652 політики.

За 2020 рік у деклараціях державних службовців нарахували 46 351 біткойн – це майже 75 мільярдів гривень.

Згідно з інформацією Опендатаботу, найбільша кількість власників задекларованих криптовалют працює у:

міських радах;

Міністерстві оборони;

Національній поліції.

Хто ще задекларував гроші у біткойнах

Упродовж трьох років народні депутати Олександр та Анатолій Урбанські перебувають на найвищих щаблях у рейтингу держслужбовців, які задекларували гроші у криптовалюті. Мовиться про 5 328 та 4 256 біткойнів.

Також вдруге задекларував майже 3,5 тисячі біткойнів депутат Одеської обласної ради Володимир Кривошея.

Серед чиновників, які займають найвищі рейтинги, також є співробітник Міністерства закордонних справ Петро Ленський. Його біткойни задекларовані разом з дружиною і становлять понад 6,5 тисяч.

Цікаво, що в рейтингу відсутній депутат Одеської облради Олексій Бойченко. Хоча ще у 2019 році він задекларував 5 750 біткойнів.