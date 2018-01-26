В'ятрович розповів, чому закон про "бандеризм" небезпечний для поляків

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що підтриманий польськими депутатами законопроект про заборону пропаганди "бандерівської ідеології" небезпечний не для України, а для самої Польщі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Це серйозний крок до згортання свободи слова та введення партійної цензури. Під дію закону потраплять не лише українські автори, а й польські, ті хто писали про УПА, не вважаючи її діяльність злочинною. Під цензуру потраплять твори Тожецького, Куроня, Ґедройця,

– наголосив він.

В'ятрович зазначив, що без свободи слова неможлива демократія.

"Досвід нашого східного сусіда це довів. Не хочеться повторення цього уроку у західного", – додав глава Українського інституту національної пам'яті.

Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів.