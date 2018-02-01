В'ятрович вказав на важливий пункт скандального закону про "бандеризм"

Закон про Інститут національної пам'яті в першу чергу спрямований проти українців, які проживають на території Польщі.

Про це написав директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

Новий закон про Інститут національної пам'яті, схвалений сенатом Польщі, спрямований, в першу чергу, на українців, які мешкають зараз у цій країні,

– зазначив він.

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За словами історика, закон про заборону пропаганди "бандерівської ідеології" більш небезпечний для Польщі, аніж для України.

"Ось що читаємо в обґрунтуванні: "беручи до уваги наростаючі міграційні рухи з України, коли носії ідеології українського націоналізму і адепти світогляду опертого на прославляння формувань, які скоїли геноцид, все більше представлені в Польщі, що також призводить до напруженості у польсько-українських відносинах", – підкреслив В'ятрович.

Окрім того, у тексті закону зазначено, що він має нормалізувати міжнародні відносини та підтримати "справді демократичні спільноти в Україні". Хоча, різка реакція Ізраїля та США свідчать про інше.

Зважаючи на те, що в Україні цей закон позитивно сприймають виключно проросійські сили стає зрозуміло кого збираються підтримувати польські політики,

– підсумував історик.

Нагадаємо, що закон, який напередодні ухвалив Сейм, вночі 1 лютого підтримав Сенат. Президент Петро Порошенко заявив, що закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею і висловив стурбованість. Водночас Міністерство закордонних справ досі не втрачає надію на дружелюбність наших сусідів.