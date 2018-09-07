В'язень-убивця із Лук'янівського СІЗО: поліція оприлюднила фото втікача

Правоохоронці оприлюднили деталі про втікача-вбивцю із Лук'янівського СІЗО, який зник більш як добу тому. В'язень минулого року скоїв жахливий злочин безпосередньо в ізоляторі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

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Так, правоохоронці повідомили, що розшукують 19-річного Віталія Володимировича Пушкіна, жителя Київської області. Він був засуджений за умисне вбивство.

Зріст 165 см, худорлява статура, русяве волосся, овальне обличчя, високий лоб, прямі брови, карі очі, широкий ніс, тонкі губи, – зазначили у поліції.



Фото втікача із Лук'янівського СІЗО/ Джерело: kyiv.npu.gov.ua

Окрім того, прес-секретар Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Інна Попова розповіла "Українській правді", що відсутність ув'язненого помітили ввечері 6 вересня о 20:30. Проте точної інформації, коли саме він зник, наразі немає. За її словами, втікач був наркозалежним.

Раніше очільник пенітенціарної служби України Сергій Старенький повідомив, що невідомо, чи вдалося небезпечному втікачу покинути слідчий ізолятор, чи ув'язнений переховується від працівників безпосередньо в будівлі СІЗО.