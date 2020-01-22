В’язень втік з бельгійської тюрми і надіслав їй листівку: "Привіт з Таїланду"

На адресу в’язниці Бельгії надійшла листівка від в’язня, який нещодавно втік. Він написав: "Привіт з Таїланду".

Лист був адресований трьом директорам, повідомляє Het Laatste Nieuws. У конверті лежав тюремний значок і листівка з написом "Привіт з Таїланду".

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Про інцидент адміністрація в’язниці одразу повідомила поліцію.

Як в’язню вдалося втекти

Валіда Секкакі засудили за стрілянину та зберігання зброї і наркотиків. 19 грудня йому та 4 іншим ув'язненим вдалося втекти. За даними з камер спостереження, спільники перелізли через стіну. Чоловікам навіть вдалося перерізати кабелі сигналізації, які були під напругою.

Секкакі пішов на втечу з в’язниці через побоювання екстрадиції до Марокко.

Трьох поплічників Секкакі спіймали протягом декількох годин. Четвертий був заарештований цього місяця в Неймегені.



Із цієї в’язниці вдалося втекти чоловікам/ Фото: Het Laatste Nieuws