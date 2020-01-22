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      В’язень втік з бельгійської тюрми і надіслав їй листівку: "Привіт з Таїланду"

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      Адміністрація в'язниці одразу звернулася в поліцію / tellerreport.com

      На адресу в’язниці Бельгії надійшла листівка від в’язня, який нещодавно втік. Він написав: "Привіт з Таїланду".

      Лист був адресований трьом директорам, повідомляє Het Laatste Nieuws. У конверті лежав тюремний значок і листівка з написом "Привіт з Таїланду".

      Було й таке: 82-річна бабуся побила бодібілдера-злодія, який вломився в її будинок

      Про інцидент адміністрація в’язниці одразу повідомила поліцію.

      Як в’язню вдалося втекти

      Валіда Секкакі засудили за стрілянину та зберігання зброї і наркотиків. 19 грудня йому та 4 іншим ув'язненим вдалося втекти. За даними з камер спостереження, спільники перелізли через стіну. Чоловікам навіть вдалося перерізати кабелі сигналізації, які були під напругою.

      Секкакі пішов на втечу з в’язниці через побоювання екстрадиції до Марокко.

      Трьох поплічників Секкакі спіймали протягом декількох годин. Четвертий був заарештований цього місяця в Неймегені.

      в'язниця тюрма бельгія
      Із цієї в’язниці вдалося втекти чоловікам/ Фото: Het Laatste Nieuws

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Бельгія Таїланд Кримінальні новини Поліція
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